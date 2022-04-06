Банк России заявил о рисках замещения рубля криптовалютами

В ЦБ считают, что если россияне начнут массово приобретать криптовалюты, их использование в качестве средства платежа станет неизбежным, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ответ Юдаевой. По ее словам, в этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы РФ криптовалютами, что приведет к расширению теневой экономики и сокращению налоговых поступлений.

По мнению регулятора вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты многократно повысят их рыночные риски, падение курса криптовалют или реализация мошеннических схем с их использованием создаст реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков.

Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся финансовому законодательству РФ, указала Юдаева. Регулятор полагает, что все эти факторы снизят устойчивость финансового сектора и потребуют докапитализации банков в случае реализации рисков.

Обход санкций

Также в ЦБ отрицают возможность использования криптовалют для обхода санкций. Иностранные регуляторы требуют все большей прозрачности в операциях с криптовалютами от криптобирж и финансовых посредников, в том числе в области идентификации клиента, указал Центробанк. Также они стали принимать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют.

Регулятор обратил внимание на то, что криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому крупные операции могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.

Такой ответ Банк России дал на пакет предложений по регулированию криптовалют в РФ, составленный Горелкиным. В частности депутат предложил разрешить расчеты в цифровой валюте российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям между собой и во взаимодействии с иностранными контрагентами.

Ранее ЦБ неоднократно высказывался против легализации криптовалют в качестве платежного средства в России. В январе 2022 года регулятор предложил полностью запретить оборот криптовалют в РФ. Однако в феврале правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, основанную на предложениях Минфина.