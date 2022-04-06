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Банк России заявил о рисках замещения рубля криптовалютами

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Если россияне станут массово приобретать криптовалюты, они неизбежно станут средством платежа, что создаст риски замещения рубля, говорится в ответе первого зампреда Центрального банка (ЦБ) Ксении Юдаевой на предложения замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

Банк России заявил о рисках замещения рубля криптовалютами

В ЦБ считают, что если россияне начнут массово приобретать криптовалюты, их использование в качестве средства платежа станет неизбежным, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ответ Юдаевой. По ее словам, в этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы РФ криптовалютами, что приведет к расширению теневой экономики и сокращению налоговых поступлений.

По мнению регулятора вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты многократно повысят их рыночные риски, падение курса криптовалют или реализация мошеннических схем с их использованием создаст реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков.

Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся финансовому законодательству РФ, указала Юдаева. Регулятор полагает, что все эти факторы снизят устойчивость финансового сектора и потребуют докапитализации банков в случае реализации рисков.

Обход санкций 

Также в ЦБ отрицают возможность использования криптовалют для обхода санкций. Иностранные регуляторы требуют все большей прозрачности в операциях с криптовалютами от криптобирж и финансовых посредников, в том числе в области идентификации клиента, указал Центробанк. Также они стали принимать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют.

Регулятор обратил внимание на то, что криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому крупные операции могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.

Такой ответ Банк России дал на пакет предложений по регулированию криптовалют в РФ, составленный Горелкиным. В частности депутат предложил разрешить расчеты в цифровой валюте российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям между собой и во взаимодействии с иностранными контрагентами.

Ранее ЦБ неоднократно высказывался против легализации криптовалют в качестве платежного средства в России. В январе 2022 года регулятор предложил полностью запретить оборот криптовалют в РФ. Однако в феврале правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, основанную на предложениях Минфина. 

Фото на обложке: Pigprox / Shutterstock

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