Аналитики Bloomberg назвали российский рубль самой эффективной валютой года

Аналитики, опрошенные Bloomberg, назвали самую эффективную мировую валюту 2022 года. Ей стал российский рубль. С начала года он укрепился к доллару США на 11% – сильнее, чем бразильский реал и мексиканское песо.
Финансовые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, назвали российский рубль самой эффективной валютой 2022 года.
По данным экспертов, рост российской валюты по отношению к доллару США с начала года составил 11%. Бразильский реал в то же время укрепился на 9%, мексиканское песо – на 1%.
Рубль укрепляется к доллару в то время, как многие другие валюты, наоборот, сдают позиции. Аргентинское песо потеряло с начала 2022 года 12%, а национальная валюта Турции – лира – где в этом году инфляция превысила 70%, ослабла к доллару на 13%.
Российский рубль продолжает наращивать позиции и на Московской бирже. В ходе торгов 12 мая курс евро опускался до уровня 2017 года – 67,04 рублей, доллара США – до показателя февраля 2020 года – 64,64 рублей.
На укрепление российской валюты во многом влияют ограничения на валютные операции, введенные Центральным банком России, в частности обязательство для экспортеров продавать 80% валютной выручки.
Валютный стратег Wells Fargo Securities ранее высказал мнение, что если бы не валютные ограничения Банка России, то курс доллара США был бы на уровне 180 рублей.
Фото на обложке: Ink Drop /
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