Аналитики Bloomberg назвали российский рубль самой эффективной валютой года

Аналитики, опрошенные Bloomberg, назвали самую эффективную мировую валюту 2022 года. Ей стал российский рубль. С начала года он укрепился к доллару США на 11% – сильнее, чем бразильский реал и мексиканское песо.

Финансовые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, назвали российский рубль самой эффективной валютой 2022 года.

По данным экспертов, рост российской валюты по отношению к доллару США с начала года составил 11%. Бразильский реал в то же время укрепился на 9%, мексиканское песо – на 1%.

Рубль укрепляется к доллару в то время, как многие другие валюты, наоборот, сдают позиции. Аргентинское песо потеряло с начала 2022 года 12%, а национальная валюта Турции – лира – где в этом году инфляция превысила 70%, ослабла к доллару на 13%.

Российский рубль продолжает наращивать позиции и на Московской бирже. В ходе торгов 12 мая курс евро опускался до уровня 2017 года – 67,04 рублей, доллара США – до показателя февраля 2020 года – 64,64 рублей.

На укрепление российской валюты во многом влияют ограничения на валютные операции, введенные Центральным банком России, в частности обязательство для экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Валютный стратег Wells Fargo Securities ранее высказал мнение, что если бы не валютные ограничения Банка России, то курс доллара США был бы на уровне 180 рублей.

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