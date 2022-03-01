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Торги на Мосбирже во вторник закрылись резким падением рубля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Торги на Московской бирже закрылись резким падением российского рубля. По отношению к доллару США он подешевел на 7%, к евро – на 6%. Торги валютой – один из немногих видов операций, который на данный момент можно проводить на Мосбирже. Большинство рынков закрыты по предписанию ЦБ.

Торги на Мосбирже во вторник закрылись резким падением рубля

По итогам основной торговой сессии 1 марта на Мосбирже доллар США подорожал на 6,63 руб. до 101,23 руб. Евро прибавил 6,49 руб., его курс на закрытие торгов составил 112,49 руб.

Стоимость бивалютной корзины доллар-евро выросла на 6,57 руб. до 106,3 руб.

Рубль во вторник ускорил падение на новостях о намерении России продолжать военную операцию на Украине до достижения поставленных целей по «денацификации» и «демилитаризации» Украины.

Валютные торги на данный момент являются одной из нескольких операций, которую инвесторы могут проводить на открытых торгах на Московской бирже. Большинство рынков закрыты 1 марта по предписанию Центрального банка.

Ранее попыти стабилизировать курс российского рубля принимал Центральный банк, проводя интервенции на валютном рынке. Затем ЦБ прекратил эту процедуру, обязав российских экспортеров продавать 80% своей валютной выручки.

Фото на обложке: Valeri Potapova / Shutterstock

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