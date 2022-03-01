Торги на Мосбирже во вторник закрылись резким падением рубля

Торги на Московской бирже закрылись резким падением российского рубля. По отношению к доллару США он подешевел на 7%, к евро – на 6%. Торги валютой – один из немногих видов операций, который на данный момент можно проводить на Мосбирже. Большинство рынков закрыты по предписанию ЦБ.

По итогам основной торговой сессии 1 марта на Мосбирже доллар США подорожал на 6,63 руб. до 101,23 руб. Евро прибавил 6,49 руб., его курс на закрытие торгов составил 112,49 руб.

Стоимость бивалютной корзины доллар-евро выросла на 6,57 руб. до 106,3 руб.

Рубль во вторник ускорил падение на новостях о намерении России продолжать военную операцию на Украине до достижения поставленных целей по «денацификации» и «демилитаризации» Украины.

Валютные торги на данный момент являются одной из нескольких операций, которую инвесторы могут проводить на открытых торгах на Московской бирже. Большинство рынков закрыты 1 марта по предписанию Центрального банка.

Ранее попыти стабилизировать курс российского рубля принимал Центральный банк, проводя интервенции на валютном рынке. Затем ЦБ прекратил эту процедуру, обязав российских экспортеров продавать 80% своей валютной выручки.

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