Власти профинансируют разработку оборудования для сетей 5G

Российские власти направят 21,4 млрд рублей на финансирование разработок оборудования для сетей 5G. Субсидии заложат в бюджет проекта «Информационная инфраструктура», который входит в национальную программу «Цифровая экономика». Об этом пишут «Ведомости».

Отвечать за создание российского оборудования для сетей 5G будет «Ростех», именно ему будут направлены деньги.

Ранее заместитель министра связи Олег Иванов выразил уверенность, что сети 5G будут строиться преимущественно на отечественном оборудовании.

Дорожная карта по развитию 5G еще не утверждена. В рамках нее с учетом внебюджетных источников финансирования бюджет всех мероприятий составит 42,9 млрд рублей, рассказали изданию в «Ростехе».

Деньги будут направлены на:

разработку отечественного оборудования,

его продвижение на зарубежном рынке,

утверждение российских алгоритмов криптографического шифрования информации в международном консорциуме связи 3GPP.

В сентябре компания «Криптонит» (совместное предприятие «ИКС Холдинга» и «Ростеха») представила первый опытный образец российской базовой станции. Промышленное производство станций может быть запущено через три года, при этом часть электронно-компонентной базы станции является зарубежной.

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