«Рост спроса на заботу о себе»: обороты массажных и спа-салонов выросли в разы

В России стремительно растет рынок красоты и здоровья. В 2024 году оборот массажных салонов увеличился в три раза по сравнению с 2023-м, число оплат в них выросло в 2,5 раза, а средний чек превысил 6,3 тыс. рублей, поднявшись на 21%, следует из данных «ЮMoney», с которыми ознакомился RB.RU.

Оборот и число платежей в российских парикмахерских и салонах красоты в прошлом году увеличились вдвое, а средний чек в них поднялся на 3%, до 2,98 тыс. рублей, указали в «ЮMoney». В спа-салонах, по данным сервиса, средний чек вырос на 6%, превысив 4,66 тыс. рублей, а оборот и число оплат также удвоились.

По оценке «ЮMoney», компании, оказывающие персональные услуги, показали наибольшую доходность в 2024 году среди всех малых предприятий (с оборотом до 1 млн рублей в месяц). «Небольшие площадки более гибкие, на них проще обеспечить индивидуальный подход к клиенту, поэтому в данном сегменте так популярны персональные услуги. Развитие сегмента поддерживается низким порогом входа и ростом спроса аудитории на заботу о себе», — пояснил глава отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев.

На этом фоне в России появляется все больше салонов красоты. По данным «Яндекс Карт», за год их число увеличилось почти на 16%, превысив 76 тыс. Рост наблюдался во всех городах-миллионниках, заметнее всего — в Самаре (на 32,6%), Перми (+31,4%) и Краснодаре (+27,5%).

Существенно улучшили показатели в прошлом году и интернет-магазины косметики. По данным «ЮMoney», их оборот увеличился на 67% в годовом выражении, а число платежей — на 65%. Средний чек в таких магазинах за год не изменился, составив порядка 5,3 тыс. рублей.

Среди товаров в малом сегменте популярностью также пользуются строительные материалы. Оборот магазинов с такой продукцией в годовом выражении увеличился на 93%, число платежей в них — на 75%, а средний чек — на 10%, до 10,6 тыс. рублей. В категории сувениров и открыток оборот вырос на 41%, число платежей — на 32%, а средний чем — на 7%, до 3,19 тыс. рублей.

Средний бизнес (с месячным оборотом до 15 млн рублей), по данным аналитиков «ЮMoney», развивает туризм и сферу развлечений. Например, оборот турагентств в 2024 году увеличился вдвое, оплат стало больше на 55%, а средний чек вырос на 41%, до 8,3 тыс. рубля. В категории достопримечательностей и выставок обороты выросли на 96%, число платежей — на 71%, а средний чек — на 15%, до 10,9 тыс. рублей.

Оборот касс, которые продают билеты в театры и кино, увеличился на 45%, число оплат — на 15%, а средний чек — на 25%, до 2,2 тыс. рублей. Парки развлечений повысили оборот на 19%, количество оплат — на 3%, а средний размер транзакции — на 15%, до чуть более 8 тыс. рублей. По оценке Савельева, сфера развлечений и туризм в России «непрерывно растут» в том числе за счет восстановления «офлайн-активностей».