Bloomberg: Россия готовится через суд оспаривать возможную конфискацию зарубежных активов

Россия готовится через суд оспаривать возможную конфискацию зарубежных активов, пишет Bloomberg. При этом США и Евросоюз имеют мало шансов на победу в суде, считают эксперты. Агентство оценивает объем заблокированных в США и Европе российских активов в $200+ млрд.
Власти РФ готовятся в суде оспаривать возможную конфискацию заблокированных за рубежом российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, ЦБ планирует заключить соглашение с международными юридическими компаниями, которые могли бы представлять Россию в суде. Также на данный момент изучается зарубежное законодательство на предмет соответствующих прецедентов, отмечает Bloomberg.
Опрошенные Bloomberg эксперты склонились к тому, что США и Евросоюз имеют мало шансов на победу в суде.
Агентство оценивает объем заблокированных и подлежащих возможной конфискации активов России за рубежом в $200 млрд в Евросоюзе и $5 млрд в США.
Фото на обложке: FabrikaSimf /
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