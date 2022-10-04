В России разрешили онлайн-продажу рецептурных лекарств

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», которые разрешают онлайн-продажу рецептурных лекарств. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В качестве эксперимента дистанционная продажа лекарств по рецептам сначала будет действовать в трех регионах России — в Москве, Белгородской и Московской областях.

«Продажа рецептурных препаратов дистанционным способом сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — В 2020 году, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, мы приняли закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Тогда же было принято решение проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов».

Минздрав утвердит перечь доступных для онлайн-торговли лекарств. Закон также обязывает аптечные сети проводить идентификацию личности гражданина, которому выписан рецепт на препарат, с личностью гражданина, которому это лекарство доставят.

Препараты, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, продавать онлайн по-прежнему нельзя.

Закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года.

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