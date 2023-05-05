Объем денежных переводов из России в Казахстан вырос почти в три раза

Объем денежных переводов из России в Казахстан в марте 2023 года достиг 12,2 млрд тенге (или $27,5 млн), это рост в 2,7 раза за год, или на 168%. Такие данные содержатся в статистике Нацбанка Казахстана, на которую ссылается РБК.

В долларах рост составил 171%. Цифры получены на основании анализа переводов через системы «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и другие (в марте 2023 года прошло 61,6 тыс. переводов).

Россия в марте оказалась лидером по объему межстрановых поступлений в Казахстан: доля по объемам составляет 41%, по числу переводов — 54%.

В первом квартале 2023 года из России в Казахстан перевели 33,9 млрд тенге, что больше показателя за аналогичный период 2022 года на 300%.

За весь 2022 год из России в Казахстан отправили 357 млрд тенге, или около $775,4 млн, что стало рекордом минимум с 2014 года — с этого периода есть статистика. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов, направленных в эту страну в 2021 году.

Основные причины роста переводов — переезд граждан из России в другие страны, открытие карт в Казахстане, а также популярная теперь услуга по покупке определенных товаров за рубежом, которых нет в России из-за санкций.

Как сообщалось ранее, за 2022 год жители РФ вывели в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию через системы денежных переводов более $23 млрд. Объем выводимых средств стал рекордным для каждого государства с тех лет, когда страны начали вести соответствующую статистику.

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