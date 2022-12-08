Доля российской нефти в индийском импорте достигла рекордных показателей

Российская нефть продолжает осваивать новые для себя ключевые рынки – ее доля в индийском импорте достигла рекордных показателей. В ноябре поставлялось более 1 млн баррелей в сутки, что упрочило позицию России как главного поставщика нефти в Индию.

Импорт российской нефти Индией в ноябре достиг показателя в 1,03 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем, подсчитали аналитики.

Такой объем экспорта делает Россию крупнейшим поставщиком нефти в Индию, каким она была и в октябре. Если в декабре обороты не сократятся, то РФ вновь станет главным экспортером «черного золота» в Индию, отмечают эксперты.

В Министерстве нефти Индии рассказали газете The Independent, что будут покупать нефть там, где она дешевле всего. Если страны «большой семерки» введут потолок цен на нефть из России, это никак не скажется на поставках в Индию, уточнил представитель ведомства Раджив Джайн.

В марте 2022 года Россию была десятой в списке главных поставщиков нефти в Индию, в апреле поднялась на четвертую строчку, а с октября занимает первую позицию. В июне сообщалось, что Индию в 50 раз нарастила импорт российской нефти и довела долю до 10% в общем объеме ее закупок у иностранных государств.

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