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В России создадут отечественный аналог терминалов Bloomberg и Refinitiv

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России разработают отечественный аналог терминалов Bloomberg и Refinitiv, которые прекратили работу в стране. «Мирида» уже запущена в режиме пилота, для пользователей она станет доступна в следующем году.

В России создадут отечественный аналог терминалов Bloomberg и Refinitiv

«Мирида» – сокращенное название «Мира инвестиционных данных» – платформы, которая станет отечественной заменой терминалов Bloomberg и Refinitiv, которые прекратили работу в России после начала спецоперации на Украине.

Терминал Bloomberg позволял клиентам следить за финансовым рынком в режиме реального времени и проводить сделки на цифровой платформе. «Мирида» же откроет доступ к различным финансовым показателям инвестиционных объектов, компаний и организаций.

На первом этапе запуска «Мириды» она будет транслировать более 300 показателей 3 тысяч компаний. Затем ее функционал пополнится разделом макроэкономики. На данный момент «Мирида» работает в режиме пилота.

«Мириду» разрабатывает NVI Solutions, сообщили в «Газпром-банке», который является партнером проекта. Полноценный запуск системы планируется на август 2023 года, уточнили там.

Bloomberg включил российским клиентам доступ к терминалам в апреле, Refinitiv перестал работать в России в марте.

Фото на обложке: dc975 / Depositphotos

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