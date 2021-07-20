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Калифорнийские спутники помогут российскому агротеху следить за урожаем

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Калифорнийские спутники помогут российскому агротеху следить за урожаем. «ИнтТерра» будет работать с Planet Labs – разработчиком группировки из 160 телескопических космических аппаратов, что позволит ей кардинально улучшить качество спутниковых данных.

Калифорнийские спутники помогут российскому агротеху следить за урожаем

Технологии калифорнийского разработчика «ИнтТерра» внедрила в свой сервис «СкайСкаут», который, в частности, помогает осуществлять контроль за урожаем с помощью снимков из космоса. Технология Planet Labs позволяет делать кадры с увеличением разрешающей способности до уровня 3x3 метра, сообщили в компании.

«[Это] закрывает практически все потребности сельского хозяйства для большинства культур, и расширяет возможности применения системы “СкайСкаут” в садоводстве и виноградарстве, выращивании картофеля и овощных культур, а для полевых культур расширяет возможности выявления распространения заболеваний и вредителей на ранних стадиях развития, а также незначительную засоренность сорняками», – отметил коммерческий директор «ИнтТерры» Юрий Васильков.

Planet Labs – частная компания из Калифорнии, основанная в 2010 году бывшими сотрудниками NASA. Каждый ее спутник оборудован телескопом и камерой для съемки разных участков Земли. Работа группировки спутников позволяет получать раз в сутки полное изображение поверхности планеты с разрешением 3х3 метра.

«ИнтТерра» имеет на своем цифровом балансе 7,5 млн гектар и 1,5 тысяч предприятий. RB.ru рассказывали, что в июне 2021 года компания запустила первую в России экосистему для аграриев. Она включает маркетплейс, банковские сервисы и решения для контроля и анализа урожайности.

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Фото: Shutterstock.com, «ИнтТерра»

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