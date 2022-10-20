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Россияне стали на 30% чаще покупать косметику отечественных брендов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне стали чаще интересоваться отечественными эко-средствами по уходу за телом и волосами из местных ингредиентов. С января доля покупок российской косметики увеличилась с 23% до 30%. Средний чек на покупку составил 330 рублей.

Россияне стали на 30% чаще покупать косметику отечественных брендов

Доля покупок зарубежной косметики по-прежнему остается высокой — 70%, средний чек на косметику иностранных брендов — 463 рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Аналогичная ситуация и с покупками бытовой химии. Соотношение в кассовых чеках с начала года также в пользу иностранных средств для стирки или уборки дома — 70% к 30% российских. Средний чек покупки зарубежных брендов — 630 рублей, российских — 607 рублей.

На фоне ухода из России британской сети Lush совладелец ее российского подразделения Дмитрий Азаров решил запустить собственный бренд косметики Relish. Производить продукцию будут в Подмосковье. 

Приспосабливается к новым условиям и российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ», которая c 10 октября возобновила работу на месте торговых точек Sephora. Вывеску уже сменили в ТЦ «Авиапарк», ребрендинг остальных магазинов планируют закончить до января 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

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