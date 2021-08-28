В «Ростехе» создали первый прототип боевого экзоскелета

Госкорпорация «Ростех» показала первый прототип отечественного боевого экзоскелета. Он оснащен электродвигателями, что позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат вдвое, а затраты энергии при ходьбе и беге – на 15%.
Опытный образец экзоскелета «Ростех» показала на форуме «Армия-2021».
Созданный совместно со специалистами НИИ механики МГУ экзоскелет оборудован электродвигателями с сервоприводами, а также позиционными датчиками и датчиками в стопах, пишут «РИА Новости». Все это позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат вдвое, а затраты энергии при ходьбе и беге – на 15%.
«[Экзоскелет] позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее», – рассказали изданию в «Ростехе».
Экзоскелет может работать в двух режимах. В пассивном он предназначен для ходьбы по земле с грузом, в активном – для передвижения по пересеченной местности и горам.
Пассивный экзоскелет «Ростех» впервые представила в 2018 году. Он не оснащен двигателями, но способен снизить нагрузку на тело. Такие экзоскелеты успешно применяли при боевых действиях в Сирии.
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Фото: «РИА Новости»
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