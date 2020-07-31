Россияне стали чаще искать инвестпроекты — исследование

Бизнес-портал «Бибосс» проанализировал поведение пользователей своего раздела «Инвестиции» за последние полгода. По данным исследования, в период пандемии и самоизоляции активность инвесторов и компаний снизилась, но в мае начала опять расти. При этом изменилось предложение — бизнес из сфер строительства и IT стал чаще искать финансирование.

До конца марта количество инвестпроектов держалось на уровне 25-30 предложений в неделю. После объявления самоизоляции оно сократилось до 9-12. В конце мая объем восстановился, однако изменилось соотношение разных отраслей — в 1,5 раза сократились предложения в сфере торговли, но увеличилось количество строительных и интернет-проектов.

Спрос на инвестиции упал во время пандемии: 150-70 заявок в неделю в феврале сократились до 70-90 в апреле. Однако ситуация стабилизировалась к середине мая — количество заявок держится на уровне 120-130 в неделю. При этом инвесторов интересуют те же отрасли, что и раньше — даже бизнес из сферы торговли остался в тройке лидеров по популярности.

По мнению исследователей, такие низкие по сравнению с зимой показатели могут объясняться сезонным падением активности пользователей. Другая возможная причина — часть инвесторов потеряла накопления или решила подождать улучшения ситуации.

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