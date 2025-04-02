Россия снова заняла второе место по числу туристов на Мальдивах и Шри-Ланке
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За январь — март на Мальдивах отдыхали более 63 тыс. россиян. Их по количеству опередили только туристы из Китая, которых было 70 тыс. Всего, по данным местного Минтуризма, острова за указанный период посетили 590 тыс. туристов, что на 4% больше показателя 2024 года.
Шри-Ланку в марте посетили более 29 тыс. россиян, что на 10 тыс. меньше, чем туристов из Индии, согласно данным местного управления по туризму. В январе и феврале остров посетили более 63 тыс. граждан России. Общее число иностранцев, посетивших остров за рассматриваемый период, впервые в истории туротрасли превысило 722 тыс. человек.
В 2025 году Шри-Ланка планирует привлечь 3 млн туристов из-за рубежа и получить доход в размере $5 млрд, сообщило управление по развитию туризма. Как ожидается, турпоток в страну продолжет расти даже июле, августе и декабре.
Мальдивы также планируют наращивать турпоток. В 2024 году Мальдивские острова впервые в истории приняли более 2 млн иностранных туристов.
- В середине февраля секретариат первого вице-премьера Дениса Мантурова сообщил, что турпоток из России в ОАЭ составил 2 млн человек в 2024 году. За год этот показатель вырос на 15,6%.
Фото на обложке: Denis Belitsky / Shutterstock/ FOTODOM
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