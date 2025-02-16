Турпоток из России в ОАЭ составил 2 млн человек в 2024 году

В прошлом году ОАЭ посетили почти 2 млн российских туристов. Турпоток из Эмиратов в Россию по итогам 2024 года составил 67 тыс. человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Политик отметил «динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма». Цифры, которые приводятся в правительстве, сопоставимы с данными Ассоциации туроператоров России — согласно АТОР, в 2024 году россияне совершили 1,99 млн поездок в ОАЭ.

За год этот показатель вырос на 15,6% — в 2023 году арабское государство посетили 1,7 млн россиян.

Число поездок туристов из ОАЭ по итогам прошлого года выросло на 34%. Замглавы Минпромторга Алексей Груздев ранее сообщал, что Россию в 2023-м посетили порядка 50 тыс. жителей Эмиратов.

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