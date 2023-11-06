Россияне в 2023 году на 20% чаще выезжали за рубеж

Россияне в 2023 году на 20% чаще выезжали за рубеж, чем в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ. Так, с января по сентябрь 2023 года число выездов за границу составило 21 млн случаев против 17,4 млн поездок за тот же период годом ранее.

Из данных Федеральной службы безопасности следует, что самыми востребованными направлениями россиян в 2023 году стали Абхазия и Турция. Число поездок в Абхазию за девять месяцев года вырос на 4%, до 4,61 млн поездок. В Турцию российские путешественники ездили чуть реже, 4,59 млн поездок. Зато рост потока на этом направлении составил 29% по сравнению с 2022 годом.

Также на 64% вырос поток в ОАЭ, туда совершено 1,2 млн поездок. Египет россияне посещали 919 тыс. раз, поток вырос на 50%. В списке самых популярных направлений появились Китай и Таиланд.

В топ-10 оказалась и одна из стран Евросоюза: Финляндию российские граждане за девять месяцев посетили 507,9 тыс. раз, это на 30% меньше, чем годом ранее, когда было 731,2 тыс. поездок. В 2022 году по итогам первых девяти месяцев Финляндия занимала пятую позицию среди самых востребованных стран.

Увеличился поток туристов и в Россию. С января по сентябрь страну посетили втрое больше иностранцев, чем за тот же период прошлого года. По данным ФСБ, в туристических целях в РФ приезжали около 430 тыс. человек, четверть из которых — из Китая.

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