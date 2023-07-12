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RuStore выпустил API для загрузки приложений и работы с отзывами и рейтингами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский магазин приложений RuStore для смартфонов на базе Android выпустил API для публикации продуктов и работы с отзывами и рейтингами, сообщила VK.

RuStore выпустил API для загрузки приложений и работы с отзывами и рейтингами

API публикации приложений позволяет загрузить файлы APK, описания, скриншоты и иконки приложений, а также создавать и удалять черновики приложений.

«API исключает ошибки при публикации приложений и позволяет быстрее пройти модерацию. Сейчас в RuStore среднее время модерации уже составляет не более 1 часа, с учетом проверок на безопасность, что значительно быстрее, чем у многих на рынке, и мы планируем улучшать этот показатель», — сообщил директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев.

Также API позволяет отвечать на отзывы пользователей, опубликованные в сторе, и получать всю информацию о них не только в рамках консоли RuStore, но и интегрировать в собственные системы для работы с отзывами пользователей.

RuStore в феврале 2023 года вышел из бета-версии и открыл доступ иностранным разработчикам. Разработку магазина приложений ведет VK при поддержке Минцифры.

Фото на обложке: Unsplash

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