RuStore выпустил API для загрузки приложений и работы с отзывами и рейтингами

Российский магазин приложений RuStore для смартфонов на базе Android выпустил API для публикации продуктов и работы с отзывами и рейтингами, сообщила VK.
API публикации приложений позволяет загрузить файлы APK, описания, скриншоты и иконки приложений, а также создавать и удалять черновики приложений.
«API исключает ошибки при публикации приложений и позволяет быстрее пройти модерацию. Сейчас в RuStore среднее время модерации уже составляет не более 1 часа, с учетом проверок на безопасность, что значительно быстрее, чем у многих на рынке, и мы планируем улучшать этот показатель», — сообщил директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев.
Также API позволяет отвечать на отзывы пользователей, опубликованные в сторе, и получать всю информацию о них не только в рамках консоли RuStore, но и интегрировать в собственные системы для работы с отзывами пользователей.
RuStore в феврале 2023 года вышел из бета-версии и открыл доступ иностранным разработчикам.
Фото на обложке: Unsplash
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14 июля 2023