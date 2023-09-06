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RuStore запустил монетизацию приложений в юанях для китайских разработчиков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский магазин приложений RuStore запустил монетизацию приложений для китайских разработчиков — они смогут получать доход в юанях на счет компании в Китае. Об этом RB.RU сообщил представитель VK.

RuStore запустил монетизацию приложений в юанях для китайских разработчиков

Для взаимодействия с пользователями можно воспользоваться набором инструментов от RuStore: сервисами платежей, обновлений, уведомлений и работы с отзывами. В магазине есть ряд маркетинговых инструментов для продвижения приложений, например, реклама и тематические подборки от редакции магазина. 

В настоящее время в RuStore доступно более 1 тыс. зарубежных приложений, в том числе от разработчиков из Китая и Сингапура. Всего в сторе сейчас более 12 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков.

RuStore — российский магазин мобильных приложений для Android, его разработку ведет VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. RuStore завершил бета-тестирование в феврале 2023 года.

Фото на обложке: VK

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