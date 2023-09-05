Магазин приложений RuStore запустил детский режим

В российский магазин приложений RuStore добавили детский режим. Родители получили возможность настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками, говорится в сообщении VK (развивает RuStore).

Родители могут выбрать один из вариантов возраста ребенка: дошкольник, школьник или подросток, — от этого будет зависеть, какие приложения он увидит.

Дошкольники видят только детский контент без нежелательных материалов; школьники — приложения и игры, которые подходят для всей семьи, но могут содержать динамичный контент; подросткам доступен более взрослый контент.

Также RuStore в новом режиме добавил подборки, которые содержат список полезных приложений и игр и меняются в зависимости от выбранного возраста ребенка.

Включить детский режим, выбрать возраст ребенка и установить пин-код можно в настройках профиля в RuStore.

RuStore — российский магазин мобильных приложений для Android, его разработку ведет VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 12,5 млн человек. В магазине доступно более 12 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков. RuStore завершил бета-тестирование в феврале 2023 года.

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