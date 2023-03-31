Мобильные операторы оценили долю RuStore среди магазинов приложений в 2-3%

Доля RuStore на рынке магазинов приложений в марте составила 2-3%. Лидерство сохранил Google Play, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов.

В начале февраля RuStore объявил о завершении стадии бета-тестирования и разрешил публикацию приложений иностранным разработчикам.

По данным Yota, в марте RuStore по объему трафика получил 1,54%. Google Play занимает боолее 95%. Маркетплейс Huawei AppGallery занял второе место с 2,85%

«Мегафон» оценил общую долю российских маркетплейсов на рынке всего в 2%. Google Play занял 87,5%, App Store — 8,5%. AppGallery получил в марте 1,9%.

В Tele2 сообщили, что среди их абонентов количество пользователей Google Play составляет 85%. С 2022 года сократилось с 8% до 5% число пользователей маркетплейсом Huawei, говорят в пресс-службе оператора.

«Пользователи альтернативных сторов в прошлом году занимали менее 1%, в этом году их доля выросла до 3% — из них 2% приходится на RuStore», — пояснили в Tele2.

В МТС утверждают, что за год число пользователей альтернативных маркетплейсов с приложениями для устройств на Android выросло на 17%.

Так, магазин приложений компании Samsung, которая из-за санкций покинула российский рынок в 2022 году, лишился 6% российских пользователей. При этом маркетплейсы китайских Huawei и Xiaomi нарастили аудиторию на 20% и 15% соответственно. Вместе с тем доля Google Play осталась на прежнем уровне.

Из российских маркетплейсов самым популярным среди абонентов МТС является RuStore. На втором месте — RuMarket, на третьем и четвертом — NashStore и AppBazar.

Как сообщил источник агентства на рынке телекоммуникаций, доля RuStore сегодня достигает 3%. По его данным, Google Play занимает лишь 55% рынка. Долю в 17%, утверждает собеседник издания, получил Galaxy Store. Еще 16% — за GetApps и 8% — у AppGallery.

Ранее RuStore решил понизить комиссию за размещение приложений в 6 раз. Новый тариф будет действовать до конца года.

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