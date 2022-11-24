Месячная аудитория официального российского магазина приложений RuStore выросла в период с июля по октябрь 2022 года в шесть раз и превысила 7 млн человек. Об этом говорится в сообщении VK, которая является разработчиком стора.

Аудитория RuStore выросла с лета 2022 года в шесть раз и превысила 7 млн человек