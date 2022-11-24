Аудитория RuStore выросла с лета 2022 года в шесть раз и превысила 7 млн человек

Месячная аудитория официального российского магазина приложений RuStore выросла в период с июля по октябрь 2022 года в шесть раз и превысила 7 млн человек. Об этом говорится в сообщении VK, которая является разработчиком стора.
Данные приводятся на основании исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе. Замеры аудитории проводятся с июля 2022 года.
Еще один российский магазин приложений для Android 18 ноября сообщил RB.RU о регистрации 2 млн пользователей на своей площадке. При этом, по данным Cross Web Mediascope, его аудитория составляет 610 тыс. человек.
В RuStore размещено около 3 тыс. приложений и представлено более 2 тыс. компаний-разработчиков. Приложение самого магазина установили 3,5 млн раз.
В NashStore пользователям доступно для скачивания порядка 3,6 тыс. игр, сервисов и порталов.
По теме: NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.
NashStore создала автономная некоммерческая организация «Цифровые платформы».
Фото на обложке: VK
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
- 2 Как быстро и эффективно создать приложение для финансового сектора — личный опыт
- 3 Passwork: менеджер паролей для бизнеса
- 4 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
- 5 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2022
27 ноября 2022
27 ноября 2022