Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Аудитория RuStore выросла с лета 2022 года в шесть раз и превысила 7 млн человек

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Месячная аудитория официального российского магазина приложений RuStore выросла в период с июля по октябрь 2022 года в шесть раз и превысила 7 млн человек. Об этом говорится в сообщении VK, которая является разработчиком стора.

Аудитория RuStore выросла с лета 2022 года в шесть раз и превысила 7 млн человек

Данные приводятся на основании исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе. Замеры аудитории проводятся с июля 2022 года.

Еще один российский магазин приложений для Android 18 ноября сообщил RB.RU о регистрации 2 млн пользователей на своей площадке. При этом, по данным Cross Web Mediascope, его аудитория составляет 610 тыс. человек.

В RuStore размещено около 3 тыс. приложений и представлено более 2 тыс. компаний-разработчиков. Приложение самого магазина установили 3,5 млн раз.

В NashStore пользователям доступно для скачивания порядка 3,6 тыс. игр, сервисов и порталов.

По теме: NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.

NashStore создала автономная некоммерческая организация «Цифровые платформы».

Фото на обложке: VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
  2. 2 Как быстро и эффективно создать приложение для финансового сектора — личный опыт
  3. 3 Passwork: менеджер паролей для бизнеса
  4. 4 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
  5. 5 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2022

Funded, not Fired

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

27 ноября 2022

RuCode 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ