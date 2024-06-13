Учредитель Rutube выиграл суд на фирменное название у одноименного ООО из Нижнего Новгорода

Арбитражный суд Нижегородской области обязал торговую компанию ООО «Руформ» сменить название из-за жалобы учредителя видеохостинга Rutube.
«Обязать общество с ограниченной ответственностью "Руформ" г. Нижний Новгород в течение месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить использование фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью "Руформ" г. Москва до степени смешения, путем внесения изменений в учредительные документы или изменить свое фирменное наименование», — говорится в резолютивной части решения суда.
Решение может быть обжаловано. На момент публикации материала получить комментарий владельца нижегородского «Руформ» о дальнейших планах по этому делу не удалось.
- Московское ООО «Руформ», являющееся учредителем Rutube, подало в суд на одноименную компанию ООО «Руформ» из Нижнего Новгорода в марте текущего года. В Rutube тогда сообщили RB.RU, что «это стандартный иск по защите исключительных прав на фирменное наименование».
- Основным видом деятельности ООО «Руформ» из Нижнего Новгорода является, согласно данным системы «Контур.Фокус», «торговля оптовая неспециализированная». Компания основана в июне 2023 года, ее директор и единственный владелец — Екатерина Кочетова. Данных о финансовом состоянии в карточке компании нет.
- ООО «Руформ», выступающее учредителем российского видеохостинга Rutube, основано в октябре 2012 года. Является 100%-ной «дочкой» ООО «ГПМ Проекты».
Фото на обложке: Koshiro K /
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