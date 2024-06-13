Учредитель Rutube выиграл суд на фирменное название у одноименного ООО из Нижнего Новгорода

«Обязать общество с ограниченной ответственностью "Руформ" г. Нижний Новгород в течение месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить использование фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью "Руформ" г. Москва до степени смешения, путем внесения изменений в учредительные документы или изменить свое фирменное наименование», — говорится в резолютивной части решения суда.

Решение может быть обжаловано. На момент публикации материала получить комментарий владельца нижегородского «Руформ» о дальнейших планах по этому делу не удалось.

Московское ООО «Руформ», являющееся учредителем Rutube, подало в суд на одноименную компанию ООО «Руформ» из Нижнего Новгорода в марте текущего года. В Rutube тогда сообщили RB.RU, что «это стандартный иск по защите исключительных прав на фирменное наименование».

Основным видом деятельности ООО «Руформ» из Нижнего Новгорода является, согласно данным системы «Контур.Фокус», «торговля оптовая неспециализированная». Компания основана в июне 2023 года, ее директор и единственный владелец — Екатерина Кочетова. Данных о финансовом состоянии в карточке компании нет.

ООО «Руформ», выступающее учредителем российского видеохостинга Rutube, основано в октябре 2012 года. Является 100%-ной «дочкой» ООО «ГПМ Проекты».

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