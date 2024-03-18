Учредитель Rutube подал в суд на одноименное ООО из Нижнего Новгорода

ООО «Руформ», которое является учредителем Rutube , подало в суд на одноименную компанию ООО «Руформ» из Нижнего Новгорода, следует из картотеки арбитражных дел.

Подробности дела в карточке не приводятся. В пресс-службе Rutube сообщили RB.RU, что «это стандартный иск по защите исключительных прав на фирменное наименование».

Основным видом деятельности ООО «Руформ» из Нижнего Новгорода является, согласно данным системы «Контур.Фокус», «торговля оптовая неспециализированная». Компания основана в июне 2023 года, ее директор и единственный владелец — Екатерина Кочетова. Данных о финансовом состоянии в карточке компании нет.

ООО «Руформ», выступающее учредителем российского видеохостинга Rutube, основано в октябре 2012 года. Является 100%-ной «дочкой» ООО «ГПМ Проекты».

Рассмотрение дела состоится в Арбитражном суде Нижегородской области 13 мая.

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