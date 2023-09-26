Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российскому рынку ежемесячно не достает 100 тыс. IT-специалистов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский рынок ежемесячно нуждается в 100 тыс. IT-специалистах. Это на 20% больше, чем в прошлом году. В сентябре число активных резюме соискателей по этой специализации на hh.ru приблизилось почти к 0,5 млн. При этом на одну вакансию приходится шесть резюме соискателей, передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Российскому рынку ежемесячно не достает 100 тыс. IT-специалистов

Глава компании EvApps Альфред Столяров считает, что насыщение IT-рынка ожидается через 3-5 лет, когда молодые кадры наберутся опыта и смогут решать весь спектр существующих задач.

  • В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит кадров в IT-отрасли России в 500-700 тыс. человек. Всего в этой области в России работают 740 тыс. человек, при этом количество сотрудников в IT-компаниях растет – на 13% за 2022 год.
  • К 2030 году объем IT-рынка вырастет более чем в два раза — до 7 трлн рублей. Доля разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% до 90%. Сфера ПО и IT-услуг развивалась быстрее остальных сегментов: среднегодовой темп ее роста в 2019–2022 годах составил 19,4%.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пять мифов об идеальном резюме для IT-специалиста
  2. 2 Вам сюда не надо. 10 красных флагов на собеседовании в ИТ
  3. 3 Самые высокооплачиваемые вакансии сентября в стартапах
  4. 4 7 причин, почему хорошие разработчики плохо устраиваются на работу
  5. 5 Секреты получения оффера: 5 практических советов для джунов

ВОЗМОЖНОСТИ

26 сентября 2023

Акселератор Спринт

26 сентября 2023

Global Shift

27 сентября 2023

Kokoc Hackathon 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ