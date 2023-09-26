Российский рынок ежемесячно нуждается в 100 тыс. IT-специалистах. Это на 20% больше, чем в прошлом году. В сентябре число активных резюме соискателей по этой специализации на hh.ru приблизилось почти к 0,5 млн. При этом на одну вакансию приходится шесть резюме соискателей, передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Российскому рынку ежемесячно не достает 100 тыс. IT-специалистов