РЖД сообщили о «массированной хакерской атаке» на сайт и мобильное приложение

Российские железные дороги (РЖД) сообщили о «массированной хакерской атаке» на сайт и мобильное приложение.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении компании.

Сайт РЖД не открывается, убедился корреспондент RB.RU. Мобильное приложение работает с перебоями и предлагает «отключить VPN и повторить попытку».

Скриншот RB.RU

Ранее сообщалось о разработке автоматизированного решения Start REQ, которое позволяет предотвратить появление уязвимостей на ранних стадиях разработки.

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