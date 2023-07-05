Российские железные дороги (РЖД) сообщили о «массированной хакерской атаке» на сайт и мобильное приложение.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении компании.
Сайт РЖД не открывается, убедился корреспондент RB.RU. Мобильное приложение работает с перебоями и предлагает «отключить VPN и повторить попытку».
Скриншот RB.RU
Ранее сообщалось о разработке автоматизированного решения Start REQ, которое позволяет предотвратить появление уязвимостей на ранних стадиях разработки.
Фото на обложке: Unsplash
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