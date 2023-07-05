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РЖД сообщили о «массированной хакерской атаке» на сайт и мобильное приложение

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские железные дороги (РЖД) сообщили о «массированной хакерской атаке» на сайт и мобильное приложение.

РЖД сообщили о «массированной хакерской атаке» на сайт и мобильное приложение

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении компании.

Сайт РЖД не открывается, убедился корреспондент RB.RU. Мобильное приложение работает с перебоями и предлагает «отключить VPN и повторить попытку».

Сбой у РЖД

Скриншот RB.RU

Ранее сообщалось о разработке автоматизированного решения Start REQ, которое позволяет предотвратить появление уязвимостей на ранних стадиях разработки.

Фото на обложке: Unsplash

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