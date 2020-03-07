В S7 можно будет перевозить животных весом больше 10 кг

Авиакомпания S7 увеличила допустимый вес животных на борту до 10 кг. Ранее можно было провозить питомцев до 8 кг. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из сообщения пресс-службы S7 следует, что животных можно будет перевозить в контейнерах высотой не более 20 см или в сумке-переноске с параметрами 55х40х25 см. Новые правила начнут действовать с марта.



В 2019 году пользователь Facebook рассказал, как «Аэрофлот» исключил его из программы лояльности за то, что он провез кота весом на 2 кг больше максимального. При этом во время взвешивания животного автор поста заменил его другим котом. За это с него сняли 400 тысяч бонусных миль.

В 2020 году после рейса «Аэрофлота» два породистых кота погибли из-за неправильной транспортировки, а третья получила обморожение. Тогда в авиаперевозчике заявили, что ответственность лежит на грузчиках московского аэропорта «Шереметьево». Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели животных, передает РИА Новости.