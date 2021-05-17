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Urent научит ездить на электросамокатах безопасно

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Кикшеринг Urent запустит программу по обучению пользователей основам безопасной езды на электросамокатах. В 20 городах присутствия сервиса появятся консультанты по безопасности.

Urent научит ездить на электросамокатах безопасно

Новые сотрудники будут обучать пользователей сервиса правилам поведения на дороге, а также расскажут о нюансах работы Urent, пишет «Трушеринг».

На первом этапе размер инвестиций в новую программу составит около 100 млн рублей до конца 2021 года.

Электросамокаты стали не просто развлечением, но популярным видом транспорта и неотъемлемой частью города. Безопасность для нас, как самого массового сервиса самокат-шеринга в России, — главный приоритет в работе. Поездки на самокате должны быть безопасными для всех жителей города — пешеходов, автомобилистов, велосипедистов и самих пользователей. Мы как крупнейший игрок рынка считаем своей ответственностью обучение людей безопасной езде на новом виде транспорта. В этом году мы начинаем масштабную программу по обучению россиян безопасному вождению.
Николай Богатищев, CEO Urent

Также Богатищев добавил, что к 2023 году общий размер инвестиций в программы, связанные с безопасностью, составит около 300 млн рублей.

Сообщается, что специалисты по безопасности будут работать на самых популярных точках в городе присутствия. Также сотрудники Urent будут помогать поддерживать инфраструктуру города в порядке: в число их обязанностей входит контроль самокатов и парковок.

Согласно аналитическому обзору Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за последние 2 года число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) существенно выросло. Только за 2020 год было зарегистрировано 331 ДТП с СИМ, в которых погибло 6 человек и было ранено 347.

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Фото на обложке: Urent.

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