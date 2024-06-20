Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию — Safe Superintelligence (SSI). Она будет работать над созданием «безопасного суперинтеллекта».

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию
  1. Новости

Илья Суцкевер основал Safe Superintelligence вместе экс-партнером Y Combinator Дэниелом Гроссом и бывшим инженером OpenAI Дэниелом Леви. У компании уже открылись офисы в Пало-Альто (США) и Тель-Авиве (Израиль). Инвестиции в запуск не раскрываются.

В сообщении Bloomberg говорится, что особая направленность» компании позволит ей не отвлекаться на «управленческие расходы или цикл выпуска продукции».

Илья Суцкевер в мае покинул пост главного научного сотрудника компании-разработчика ChatGPT. Он проработал в компании почти десять лет. После его ухода компания распустила команду по защите от искусственного интеллекта.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 За кулисами Sora: как работает видеонейросеть от OpenAI
  2. 2 Навороченные и незамысловатые: как выглядят автомобили богатейших айтишников мира
  3. 3 Все, что вы хотели знать про судьбоносный для Generative AI судебный иск
  4. 4 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
  5. 5 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

23 июня 2024

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ