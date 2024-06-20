Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию — Safe Superintelligence (SSI). Она будет работать над созданием «безопасного суперинтеллекта».
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Илья Суцкевер основал Safe Superintelligence вместе экс-партнером Y Combinator Дэниелом Гроссом и бывшим инженером OpenAI Дэниелом Леви. У компании уже открылись офисы в Пало-Альто (США) и Тель-Авиве (Израиль). Инвестиции в запуск не раскрываются.
В сообщении Bloomberg говорится, что особая направленность» компании позволит ей не отвлекаться на «управленческие расходы или цикл выпуска продукции».
Илья Суцкевер в мае покинул пост главного научного сотрудника компании-разработчика ChatGPT. Он проработал в компании почти десять лет. После его ухода компания распустила команду по защите от искусственного интеллекта.
Фото на обложке: Unsplash
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