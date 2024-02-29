Под брендом Salamander планируют запустить линейку косметики для ухода за телом

Крупный продавец обуви Munz Group может запустить линейку косметики для ухода за телом под брендом Salamander. Это следует из описания вакансии руководителя проекта по развитию соответствующего направления, опубликованной Munz Group на HeadHunter в феврале, заметил «Ъ».

Главе направления предстоит собрать команду для ведения проекта, найти производства, выстроить продажи, в том числе в «Золотом яблоке», «Лэтуаль» и «Рив Гош». Группа отказалась от комментариев.

Эксперты предупредили, что с позиционированием косметики Salamander могут возникнуть сложности, а конкуренция на рынке серьезная.

Интерес к рынку косметики у непрофильных игроков в последнее время существенно вырос. Производитель средств для ухода за домом Synergetic выпустил линейку товаров для ухода за лицом, ритейлер одежды Melon Fashion Group зарегистрировал товарный знак Love Republic Beauty по классам парфюмерии и косметики, «Самокат» начал продавать косметику под своим брендом Arive Makeup и т. д.

В 2020 году Munz Group получила от немецкой Salamander мастер-лицензию на бренд в России. Год назад группа стала владельцем товарных знаков, связанных с Salamander в РФ и ряде соседних стран.

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