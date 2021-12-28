Число работников предприятий с зарплатами на уровне МРОТ сократилась до 2,5%

В апреле около 690 тыс. сотрудников крупных и средних компаний в России получали зарплату на уровне или ниже МРОТ. Сейчас их доля снизилась на 0,4 процентного пункта, до 2,5%.
Из них 0,9% получили зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, сообщили «Коммерсантъ».
Среди 2,5% работников, которые получали зарплату на минимальном уровне, 1,4% — люди с неполной занятостью. По сведениям Росстата, они могли работать на нескольких рабочих местах в разных организациях, но были учтены только в той компании, где были включены в списочный состав.
Всего на крупных и средних предприятиях работали больше 33 млн человек. Полный рабочий месяц отработали 27,5 млн человек.
В этом году МРОТ составляет 12,7 тыс. рублей, прожиточный минимум — 11,6 тыс.рублей. В 2022 году МРОТ составит 13,8 тыс. рублей.
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Фото на обложке: Oleg Elkov /
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