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Карьерная платформа Up&Out раскрыла зарплаты топ-менеджеров российских компаний

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Закрытая карьерная платформа Up&Out поделилась с Rusbase данными о зарплатах руководителей и специалистов в российских и международных компаниях на локальном рынке.

Карьерная платформа Up&Out раскрыла зарплаты топ-менеджеров российских компаний

По данным сервиса, самые высокооплачиваемые профессионалы в России работают в сфере финансовых услуг и консалтинге. Управляющие партнеры и топ-менеджеры в финансах зарабатывают от 18,5 млн рублей в год. Средний годовой доход в этой категории — 4,56 млн рублей, стажер может рассчитывать на 1,9 млн рублей в год.

Максимальная зарплата в консалтинге — 23 млн рублей. Столько получает в год ассоциированный партнер. Старший менеджер и директор зарабатывает от 13,8 млн, старший бизнес-аналитик в консалтинге — 3,5 млн, аналитик — 1,2 млн рублей в год.

В юридических компаниях наибольший доход имеют партнеры — от 12,9 млн рублей, а в среднем зарплата юристов и сотрудников правовых департаментов компаний — 3,6 млн рублей. В категории Marketing/Digital топ-менеджмент зарабатывает от 10,5 млн рублей в год. Зарплата HR-директора в крупной компании начинается от 4 млн рублей.

Сервис Up&Out был запущен в июле 2019 года как платформа профессиональных услуг для инвестиционных банкиров, бизнес-консультантов, маркетологов, топ-менеджеров и различных руководителей. В настоящее время на участниками платформы являются около 2,5 тысячи человек.

Фото: Unsplash

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