В июне продажи товаров с быстрой доставкой на AliExpress Plus выросли на 64%

В середине апреля AliExpress в России запустил сервис с быстрой доставкой и упрощенным возвратом товаров AliExpress Plus. Компания рассказала о первых результатах.

В AliExpress видят позитивную динамику в развитии проекта. Так, ассортимент товаров в AliExpress Plus увеличился с 1 млн до 3 млн, а количество продавцов — с 10 до 24 тысяч.

«Доля продаж в разделе Plus составляет 25% от всего оборота площадки. Порядка 10% всей нашей аудитории приобретают товары в рамках проекта Plus», — рассказал старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия Дмитрий Булычев.

В июне продажи через сервис Plus выросли на 64% по сравнению с маем. Лидерами продаж стали ноутбуки, смартфоны, ТВ-приставки, наушники и носимые девайсы. В компании отметили, что покупателям нравятся быстрая доставка и возможность вернуть товар бесплатно и без объяснения причин.

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