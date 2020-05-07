В России в начале года выросли продажи умных часов и фитнес-трекеров

Российский рынок носимых устройств (умных часов и фитнес-трекеров) вырос в штуках за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 50%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров.

По данным «Связного», рост продаж составил 54%, по данным «М.Видео – Эльдорадо» – 70%.

С января по март 2020 года в России было продано более 1,4 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 8,7 млрд рублей, сообщил представитель «Связного». По его словам, непосредственно в «Связном» за аналогичный период рост продаж составил 15% в штуках и 8% в деньгах.

По оценке «Связного», с января по март наиболее высокую динамику роста продемонстрировали фитнес-трекеры. Россияне приобрели почти 1 млн таких устройств на общую сумму 2,5 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 61% в натуральном выражении и на 64% в денежном. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Xiaomi, Honor и Jet.

Вторая по популярности категория – умные часы. За первые три месяца этого года в России было куплено 230 тысяч таких устройств на сумму 5,8 млрд рублей. Рост год к году составил 53% в штучном и 37% в денежном выражении, подсчитали в «Связном». По итогам 1 квартала доля онлайн-продаж этой категории составила 39%.

По данным МТС, самые популярные модели умных часов – Apple Watch Series 3 и 5, а также Samsung Galaxy Watch Active 2. Продажи детских часов выросли примерно на 30%: самыми популярными моделями стали гаджеты от брендов Jet и Elari.

В агентстве Telecom Daily прогнозируют спад продаж во 2 квартале. Новых моделей сейчас не выходит, ничто не стимулирует спрос, а у покупателей заканчиваются деньги, считают в компании. К тому же в условиях самоизоляции актуальность устройств, контролирующих физическую активность пользователей, снижается, заключили в агентстве.

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