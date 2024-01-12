«Самокат» планирует производить бытовую технику под собственным брендом

Сервис экспресс-доставки «Самокат» начал поиски продакт-менеджера для создания и управления собственной торговой маркой (СТМ) бытовой техники и электроники. На это обратил внимание Shoppers.

В компании изданию не прокомментировали детали проекта. Из описания вакансии на HH.ru следует, что производиться техника будет в Китае: кандидат должен иметь опыт запуска продуктов на китайских заводах и обладать «знанием рынка малой бытовой техники».

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Самоката».

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, под СТМ у «Самоката» будут «крайне простые в производстве» вещи — например, чайники, тостеры, фены, аксессуары к смартфонам, зарядные устройства и другое.

Аналитик считает, что хотя рынок бытовой техники и электроники насыщен, развивать СТМ в этих категориях все равно выгодно.

На китайских заводах производят мелкую бытовую технику российские бренды Vitek и Redmond, а под СТМ — Ozon, Wildberries, «Яндекс».

«Самокат» появился в 2018 году, его запустили бывшие топ-менеджеры «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В ноябре 2022 года ритейлер начал искать на HH.ru менеджеров, которые возьмут на себя развитие доставки женской одежды, бытовой техники и электроники.

Фото на обложке: «Самокат»