«Самокат» планирует производить бытовую технику под собственным брендом

Сервис экспресс-доставки «Самокат» начал поиски продакт-менеджера для создания и управления собственной торговой маркой (СТМ) бытовой техники и электроники. На это обратил внимание Shoppers.
В компании изданию не прокомментировали детали проекта. Из описания вакансии на HH.ru следует, что производиться техника будет в Китае: кандидат должен иметь опыт запуска продуктов на китайских заводах и обладать «знанием рынка малой бытовой техники».
RB.RU направил запрос в пресс-службу «Самоката».
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, под СТМ у «Самоката» будут «крайне простые в производстве» вещи — например, чайники, тостеры, фены, аксессуары к смартфонам, зарядные устройства и другое.
Аналитик считает, что хотя рынок бытовой техники и электроники насыщен, развивать СТМ в этих категориях все равно выгодно.
На китайских заводах производят мелкую бытовую технику российские бренды Vitek и Redmond, а под СТМ — Ozon, Wildberries, «Яндекс».
«Самокат» появился в 2018 году, его запустили бывшие топ-менеджеры «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В ноябре 2022 года ритейлер начал искать на HH.ru менеджеров, которые возьмут на себя развитие доставки женской одежды, бытовой техники и электроники.
Фото на обложке: «Самокат»
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