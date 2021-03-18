«Самокат» начнет доставлять косметику и технику

Сервис «Самокат» расширит ассортимент доставляемых товаров в 4 раза. Добавится, например, мелкая бытовая техника и косметика. Больше позиций станет и в существующих категориях товаров, рассказал совладелец сервиса Вячеслав Бочаров «Ведомостям».

Для реализации планов компания открывает большие склады площадью от тысячи «квадратов». Из них товары для сборки заказов будут попадать в дарксторы (их площадь 180–220 кв.м). Один такой мини-склад может разместить до 2,5 тысяч наименований, запуск крупных площадок позволит увеличить список до 10 тысяч позиций.

«Самокат» уже протестировал доставку расширенного ассортимента на одном складе. После заказа в течение часа-полтора выбранные товары перевозились со склада в ближайший даркстор, затем заказчику приходило пуш-уведомление о том, что он сможет получить доставку в удобное время в течение дня.

По словам Бочарова, новой схемой воспользовались 15% постоянных покупателей, средний чек заказов «по запросу» был втрое больше обычного. В будущем компания рассчитывает и дальше расширять ассортимент, для этого есть возможность увеличения площади больших складов до 2,5 тысяч «квадратов».

Ранее стало известно, что в ближайшие три месяца «Самокат» зайдет во все города-миллионники страны. Пока доставка возможна по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Краснодару и Самаре.

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Фото: Ilyas Kalimullin / Shutterstock