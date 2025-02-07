Продажи электросамокатов в России упали на четверть

Продажи электросамокатов в России по итогам 2024 года сократились на четверть в годовом выражении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса» и T-Data. Это может быть связано ужесточением ответственности за нарушение ПДД.

По данным «Чек Индекса», число транзакций на покупку электросамокатов в прошлом году сократилось на 24% по сравнению с 2023 годом. В T-Data обнаружили сокращение транзакций на покупку электросамокатов офлайн на 26% год к году, выручка от их продаж сократилась на 36%.

По данным Moneyplace, совокупные продажи электросамокатов на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» упали на 36%, в абсолютных числах их было продано 20,2 тыс. штук. Выручка специализированных магазинов снизилась на 47,7%, до 503,8 млн рублей. При этом в Wildberries заявили, что продажи в натуральном выражении выросли в 2,7 раза, что может быть связано со значительным увеличением числа продавцов и расширением ассортимента. В Ozon заявили об увеличение спроса на электросамокаты за январь-ноябрь 2024 года на 14% год к году.

Аналитик Moneyplace Анастасия Романова связывает сокращение продаж электросамокатов с ростом популярности шеринговых сервисов. По данным «Чек Индекса», количество транзакций по оплате поездок на арендованных электросамокатах выросло на 22% по сравнению с позапрошлым годом, средний чек увеличился на 13% и составил 299 рублей. Власти Москвы утверждают, что в прошлом году было совершено 70 млн поездок на электросамокатах — на 9% больше, чем годом ранее.

Падение продаж также может быть связано с ужесточением ответственности пользователей самокатов. Весной 2023 года правительство внесло электросамокаты в ПДД, их пользователи были приравнены к водителям. В 2024 году за езду на электросамокатах в нетрезвом виде начали штрафовать на 45 тыс. рублей и лишать прав на 1,5–2 года при их наличии.

Свой вклад в снижение продаваемости электросамокатов мог внести рост числа ДТП: по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за январь-сентябрь 2024 года рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) составил 47,2% год к году.

Ранее в пятницу, 7 февраля, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин сообщил, что власти разрабатывают порядок госрегистрации СИМ, в том числе электросамокатов. Когда новое регулирование может вступить в силу, сенатор не уточнил.