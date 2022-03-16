Российский застройщик предложил покупателям оплачивать ЖКХ пустыми банками и бутылками

Девелопер «Самолет» запустил программу оплаты услуг ЖКХ для своих проектов экобонусами — их можно получить, сдавая на переработку пластиковую и алюминиевую тару в установленные в жилых кварталах фандоматы. Об этом сообщила компания.

Экобонусы представляют собой баллы, которые начисляются за сдачу вторсырья в фандоматы. Изначально их можно было обменять на товары и скидки в магазинах-партнерах (эта программа остается доступной).

За одну единицу сырья начисляется 10 бонусов, что равняется 1 рублю. Накопленную сумму можно переводить на лицевой счет в личном кабинете, а после этого частично или полностью оплачивать счета за коммунальные услуги.

В настоящее время «Самолет» установил в своих проектах 10 фандоматов, 9 из которых находятся в Московском регионе, один — в Петербурге. За время их работы в 2021 году почти 5 тыс. жителей сдали более 200 тыс. единиц емкостей для переработки. Это составляет около 400 стандартных мусорных контейнеров, вес которых превышает 6 тонн.

За первый месяц с момента запуска сервиса им воспользовались 63 жителя. В совокупности они пополнили лицевые счета почти на 6 тыс. рублей.

В декабре прошлого года «Самолет» сообщил, что закупил для своих ЖК в Московской области фандоматы повышенной вместимости — до 300 кг каждый, что эквивалентно 10 тыс. единиц бутылок и банок.

Фото на обложке: Unsplash