Девелопер «Самолет» запустил токены на недвижимость для инвестиций в цифровые метры

Девелоперская компания «Самолет» запустила токены на недвижимость для инвестирования в цифровые квадратные метры, говорится в сообщении застройщика. После завершения строительства, когда реальный объект введут в эксплуатацию и продадут, инвесторы получат доход.

Цифровые метры (цифровые финансовые активы, ЦФА) — это аналог ценной бумаги, которую можно купить в любой момент на специализированной инвестиционной платформе.

Компания считает, что инструмент будет интересен широкому кругу инвесторов, так как при одинаковой ликвидности с приобретением квартиры по договору долевого участия (ДДУ) в целях инвестирования, у него меньший порог входа. Кроме того, пополнить или частично продать ЦФА можно в любой момент.

Вложить можно любую сумму выше 50 тыс. рублей. Инвесторам не нужно будет тратить время на юридическое оформление сделки, искать покупателя на инвестиционную недвижимость — все это сделает компания, выпускающая цифровые метры.

«Мы считаем существенным преимуществом для инвесторов тот факт, что продажа токенизируемой недвижимости будет производиться по цене первичного рынка, что исключит проблему дисконта цены вторичного рынка к цене первичного, который сейчас достигает 20% по некоторым проектам», — сообщил коммерческий директор «Самолета» Кирилл Храпов.

Как это работает:

Недвижимость покупается в день открытия продаж. Инвесторы, которые предварительно оставили заявку на покупку цифровых метров на сайте «Самолета», регистрируются на сайте инвестиционной платформы и переводят денежные средства в оплату выпускаемых цифровых метров.

В среднем через два с половиной года, когда заканчивается строительство, объект недвижимости вводят в эксплуатацию и продают. Все полученные деньги от продажи распределяются инвесторам.

Стоимость цифровых метров, как сообщается, будет расти за счет увеличения цены квартиры по мере увеличения готовности объекта, наполнения жилого квартала инфраструктурой, а также вследствие инфляционных процессов.

Безопасна ли покупка цифровых метров:

Инвестиции в недвижимость через покупку цифровых метров так же безопасны, как и при покупке недвижимости по договору долевого участия. Деньги инвесторов защищены эскроу-счетом, а право собственности регистрируется в распределенном цифровом реестр — его администрирует инвестиционная платформа, действующая под надзором Банка России.

Цифровые метры «Самолет» собирается продавать на платформе «Атомайз», которую Банк России включил в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск и учет ЦФА.

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