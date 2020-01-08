Самозанятые смогут регистрироваться еще в 19 регионах
Регистрация самозанятых с 1 января 2020 года стала доступна еще в 19 регионах. Ранее проект действовал только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
С 1 января 2020 года зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет в следующих регионах:
- Санкт-Петербурге,
- Волгоградской области,
- Воронежской области,
- Ленинградской области,
- Новосибирской области,
- Нижегородской области,
- Ростовской области,
- Омской области,
- Свердловской области,
- Сахалинской области,
- Самарской области,
- Тюменской области,
- Челябинской области,
- Красноярском крае,
- Пермском крае,
- Ненецком автономном округе,
- Ханты-Мансийском автономном округе,
- Ямало-Ненецком автономном округе,
- Башкортостане.
Эксперимент по введению налога в четырех локациях был начат в 2019 году. По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, с 1 июля 2020 года проект может быть расширен на все регионы РФ.
Напомним, что самозанятыми могут стать граждане с доходом до 2,4 млн рублей в год без наемных работников или работодателей. Для регистрации важно место ведения бизнеса, а не место регистрации предпринимателя.
Самозанятые платят налог на индивидуальный доход по ставкам: 4% — при работе с физлицами и 6% при получении доходов от юрлиц.
О других законах, вступивших в силу с 1 января 2020 года читайте в материале Rusbase «К чему готовиться в 2020 году: семь законов для бизнеса и самозанятых».
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