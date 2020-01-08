Самозанятые смогут регистрироваться еще в 19 регионах

Регистрация самозанятых с 1 января 2020 года стала доступна еще в 19 регионах. Ранее проект действовал только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

С 1 января 2020 года зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет в следующих регионах:

Санкт-Петербурге,

Волгоградской области,

Воронежской области,

Ленинградской области,

Новосибирской области,

Нижегородской области,

Ростовской области,

Омской области,

Свердловской области,

Сахалинской области,

Самарской области,

Тюменской области,

Челябинской области,

Красноярском крае,

Пермском крае,

Ненецком автономном округе,

Ханты-Мансийском автономном округе,

Ямало-Ненецком автономном округе,

Башкортостане.

Эксперимент по введению налога в четырех локациях был начат в 2019 году. По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, с 1 июля 2020 года проект может быть расширен на все регионы РФ.

Напомним, что самозанятыми могут стать граждане с доходом до 2,4 млн рублей в год без наемных работников или работодателей. Для регистрации важно место ведения бизнеса, а не место регистрации предпринимателя.

Самозанятые платят налог на индивидуальный доход по ставкам: 4% — при работе с физлицами и 6% при получении доходов от юрлиц.



О других законах, вступивших в силу с 1 января 2020 года читайте в материале Rusbase «К чему готовиться в 2020 году: семь законов для бизнеса и самозанятых».