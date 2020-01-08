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Самозанятые смогут регистрироваться еще в 19 регионах

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Регистрация самозанятых с 1 января 2020 года стала доступна еще в 19 регионах. Ранее проект действовал только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Самозанятые смогут регистрироваться еще в 19 регионах

С 1 января 2020 года зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет в следующих регионах:

  • Санкт-Петербурге,
  • Волгоградской области,
  • Воронежской области,
  • Ленинградской области,
  • Новосибирской области,
  • Нижегородской области,
  • Ростовской области,
  • Омской области,
  • Свердловской области,
  • Сахалинской области,
  • Самарской области,
  • Тюменской области,
  • Челябинской области,
  • Красноярском крае,
  • Пермском крае,
  • Ненецком автономном округе,
  • Ханты-Мансийском автономном округе,
  • Ямало-Ненецком автономном округе,
  • Башкортостане.

Эксперимент по введению налога в четырех локациях был начат в 2019 году. По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, с 1 июля 2020 года проект может быть расширен на все регионы РФ.

Напомним, что самозанятыми могут стать граждане с доходом до 2,4 млн рублей в год без наемных работников или работодателей. Для регистрации важно место ведения бизнеса, а не место регистрации предпринимателя.

Самозанятые платят налог на индивидуальный доход по ставкам: 4% — при работе с физлицами и 6% при получении доходов от юрлиц.

О других законах, вступивших в силу с 1 января 2020 года читайте в материале Rusbase «К чему готовиться в 2020 году: семь законов для бизнеса и самозанятых».

Фото: Unsplash

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