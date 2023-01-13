ФНС сообщила о росте числа самозанятых до 6,56 млн человек

Число самозанятых в России за год увеличилось в 1,7 раза. По данным ФНС, количество плательщиков налога на профессиональный доход достигло 6,5 млн человек. Самой распространенной занятостью среди них является оказание услуг по ремонту.

Статистику о росте числа самозанятых в России составили в Федеральной налоговой службе. За 2022 год количество плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 2,7 млн и достигло 6,56 млн человек.

К концу 2022 года самозанятым начислили 5,8 млрд рублей налогов, из них 1,3 млрд рублей – физлицам, 4,5 млрд рублей – юрлицам. Физлица совокупно получили выручку в размере 40 млрд рублей, юрлица – 86 млрд рублей. Общая выручка самозанятых составила 125,7 млрд рублей.

Самой распространенной деятельностью, которую ведут самозанятые, стало оказание услуг по ремонту – на первое место она вышла на первое место по популярности, обойдя оказание услуг автоперевозок. Около 20% всех самозанятых в России занимаются ремонтом, автоперевозками, оказывают услуги в IT и сфере красоты.

В 2022 году бизнес с государственным участием утроил закупки продукции и услуг у самозанятых – до 3,4 млрд рублей. При этом самый высокий прирост объема закупок пришелся на юридические услуги – 31 млн рублей (рост в 128 раз).

В декабре прошлого года Минфин предложил изменить налоговый режим для самозанятых. В департаменте ведомства считают, что налоговый режим для самозанятых нужно «сузить», чтобы его использовали «определенные люди».

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