Samsung, Mercedes-Benz, «Яндекс»: ANCOR и Randstad назвали самых привлекательных работодателей

«По сравнению с прошлым годом в списке лидеров (по критериям, прим. ред.) произошли небольшие изменения: интересная работа сместилась с третьего места на пятое, а финансовая стабильность прибавила в весе и по важности сравнялась с заработной платой, – отметила директор по маркетингу и продажам международной стаффинговой группы ANCOR Наталья Щербакова.