Samsung, Mercedes-Benz, «Яндекс»: ANCOR и Randstad назвали самых привлекательных работодателей

Кадровые агентства ANCOR и Randstad провели исследование и определили самых привлекательных по мнению населения работодателей в России. Кроме того, аналитики рассказали о показателях, по которым люди судят о компании.
В числе важнейших критериев респонденты назвали: хорошую оплату труда – 78%, карьерный рост – 60%, приятную рабочую атмосферу – 59%. Безопасная рабочая среда во время пандемии COVID-19, по мнению опрошенных, является одним из наименее значимых факторов.
«По сравнению с прошлым годом в списке лидеров (по критериям, прим. ред.) произошли небольшие изменения: интересная работа сместилась с третьего места на пятое, а финансовая стабильность прибавила в весе и по важности сравнялась с заработной платой, – отметила директор по маркетингу и продажам международной стаффинговой группы ANCOR Наталья Щербакова.
Самыми привлекательными отраслями для работы названы: нефтегазовая, транспортная, сфера автобизнеса, производства оборудования, бытовой техники и электроники.
Разбивка компаний-лидеров опроса по отраслям выглядит так.
Интернет:
- «Яндекс»
- Mail.ru
- Rambler&Co
- «2ГИС»
- Skyeng
Область IT-консалтинга и разработки ПО:
- Microsoft
- IBM
- SAP
- «Лаборатория Касперского»
- ЦФТ (Центр финансовых технологий)
Бытовая техника и электроника:
- Samsung
- Apple
- Sony
- LG Electronics
- Philips
Финансовые услуги:
- Газпромбанк
- ЦБ РФ
- ВТБ
- Сбербанк
- Альфа-Банк
Автобизнес:
- Mercedes-Benz
- BMW
- Volkswagen
- Nissan
- Volvo Group
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Фото на обложке: ADragan / Shutterstock
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