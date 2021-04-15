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Samsung, Mercedes-Benz, «Яндекс»: ANCOR и Randstad назвали самых привлекательных работодателей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Кадровые агентства ANCOR и Randstad провели исследование и определили самых привлекательных по мнению населения работодателей в России. Кроме того, аналитики рассказали о показателях, по которым люди судят о компании.

Samsung, Mercedes-Benz, «Яндекс»: ANCOR и Randstad назвали самых привлекательных работодателей

В числе важнейших критериев респонденты назвали: хорошую оплату труда – 78%, карьерный рост – 60%, приятную рабочую атмосферу – 59%. Безопасная рабочая среда во время пандемии COVID-19, по мнению опрошенных, является одним из наименее значимых факторов.

«По сравнению с прошлым годом в списке лидеров (по критериям, прим. ред.) произошли небольшие изменения: интересная работа сместилась с третьего места на пятое, а финансовая стабильность прибавила в весе и по важности сравнялась с заработной платой, – отметила директор по маркетингу и продажам международной стаффинговой группы ANCOR Наталья Щербакова.

Самыми привлекательными отраслями для работы названы: нефтегазовая, транспортная, сфера автобизнеса, производства оборудования, бытовой техники и электроники.

Разбивка компаний-лидеров опроса по отраслям выглядит так.

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Интернет:

  • «Яндекс»
  • Mail.ru
  • Rambler&Co
  • «2ГИС»
  • Skyeng 

Область IT-консалтинга и разработки ПО:

  • Microsoft
  • IBM
  • SAP
  • «Лаборатория Касперского»
  • ЦФТ (Центр финансовых технологий)

Бытовая техника и электроника:

  • Samsung
  • Apple
  • Sony
  • LG Electronics
  • Philips

Финансовые услуги:

  • Газпромбанк
  • ЦБ РФ
  • ВТБ
  • Сбербанк
  • Альфа-Банк

Автобизнес:

  • Mercedes-Benz
  • BMW
  • Volkswagen
  • Nissan
  • Volvo Group

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Фото на обложке: ADragan / Shutterstock

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