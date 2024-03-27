Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир» с 3 апреля

Samsung сообщил, что с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно.
Скриншот RB.RU
Обновление появилось на сайте компании в разделе поддержки пользователей 27 марта. Причины этого решения не уточняются.
В сообщении Samsung также отмечается, что «функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений».
Ранее в Samsung Pay на смартфонах можно было добавить карты «Мир» 73 партнеров и банков, в числе которых были «Сбер», «Тинькофф», «Альфа-Банк», «Делобанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Точка», «Яндекс Банк» и другие.
После начала спецоперации РФ на Украине Samsung и Apple прекратили поставки телефонов в Россию. Частные мастера и небольшие сервисные центры в марте 2023 года начали предлагать услуги по смене вшитого в телефон Samsung кода региона, что позволяло включить Samsung Pay на не предназначенных для России аппаратах.
Фото на обложке: TY Lim /
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