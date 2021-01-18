Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы по делу о взятках

Суд в Южной Корее назначил наказание наследнику бизнеса Samsung Group Ли Чжэ Ену по итогам затянувшегося расследования дела о коррупции, сообщает Reuters. Бизнесмен замешан в скандале вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и ее подруги Чхве Сун Силь.

После оглашения приговора наследник Samsung был взят под стражу в зале суда Сеула.

Вице-президенту Samsung Group Ли Чжэ Ену 52 года, его обвиняют во взятках для Пак и Чхве с целью содействия с их стороны получению прав на управление концерном Samsung. Размер взятки, по некоторым данным, достигал $27,4 млн, уточняет ТАСС. Скандал закончился импичментом для Пак, первой женщины-президента Южной Кореи.

Суды уже не раз выносили решения о возможном участии бизнесмена в коррупционных схемах, но наказание, в основном, заменялось на условный срок. Только однажды Ли Чжэ Ен просидел год в тюрьме за подкуп, правда, позже местный Верховный суд пересмотрел дело, поэтому год заключения будет засчитан в счет нынешнего приговора.

Приговор может быть обжалован в течение семи дней, но эксперты по правовым вопросам, на которых ссылается Reuters, полагают, что на этот раз у защитников Ли Чжэ Ена вряд ли получится заменить срок на условный.

Отец обвиняемого Ли Гон Хи, возглавлявший конгломерат Samsung Group, скончался в октябре 2020 года. Он был самым богатым человеком в Южной Корее, его состояние оценивается в $20,7 млрд. В течение последних лет он формально руководил Samsung, фактически компанией управлял Ли Чжэ Ен.

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