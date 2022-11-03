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Бизнес сократил санаторные программы для сотрудников

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Руководители компаний в России сократили санаторные программы для сотрудников. В числе причин такого решения — общая неопределенность, соображения безопасности и пересмотр бюджета.

Бизнес сократил санаторные программы для сотрудников

Снижение спроса корпоративных бронировнаий носит немассовый характер, заявил «Коммерсанту» глава Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

Генеральный менеджер ялтинского Mriya Resort & Spa Белла Геворгян сказала о сокращении корпоративного спроса из-за закрытого авиасообщения и снижения расходов бизнеса. Средняя загрузка объекта за первые два месяца осени 2022 года снизилась до 75% против 82% годом ранее. Заполняемость «Бузулукского бора» в Оренбургской области сократилась с более чем 80% до 75%. Директор санатория Вадим Грешнов добавил, что компании сократили расходы на поездки и лечение сотрудников. More Spa Resort в Алуште потерял 25–35% гостей.

Санатории также столкнулись с резким снижением глубины бронирований из-за неопределенности. Весной размещение планировалось за одну-две недели до заезда, а осенью — за два-три дня, сказал Михаил Данилов. Операционный директор санатория «Валуево» Игорь Шершнев отметил, что гости, ранее планировавшие отдых за месяц и более, сейчас делают это за 7–14 дней, что привело к снижению бронирований на новогодние праздники.

Фото на обложке: Unsplash

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