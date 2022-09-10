Почему не стоит откладывать отпуск и как вернуться в рабочие будни после него

Отпуск — долгожданное время для многих, однако заставить себя взять тайм-аут и отключиться от дел умеют не все. Как избежать выгорания на рабочем месте и прийти в себя после отдыха, рассказала Александра Прозорова, HR-менеджер travel-сервиса «Купибилет».

Привычка перерабатывать

Согласно исследованию SuperJob, 8 из 10 россиян перерабатывают, причем многие работают почти в 1,5 раза больше положенного времени. Трудоголиков больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Для жителей крупных городов трудоголизм — это черта характера, они вынуждены перерабатывать из-за более высоких цен, прежде всего на недвижимость, конкуренции в компаниях и карьерных перспектив.

Однако регулярные переработки чреваты профессиональным выгоранием. Умственные нагрузки должны чередоваться с отдыхом и физическими упражнениями, иначе функциональность психики попросту снижается.

Необходимый тайм-аут

Медики выяснили, что люди, которые не ходят в отпуск по пять лет и более, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний в шесть раз чаще тех, кто регулярно берет тайм-аут.

Ученые полагают, что работникам необходимо полноценно отдыхать каждые 62 рабочих дня. Я рекомендую сотрудникам брать отпуск минимум на две недели.

Чаще всего заядлые трудоголики, которые боятся уходить из-за того, что без них все «рухнет», вдохновляются примером коллег и возможностью интересной поездки. Например, кто-то уехал в Мексику на две недели, вернулся полным сил и поделился новыми впечатлениями с окружающими.

Многие глобальные компании, включая Netflix и Oracle, предлагают своим сотрудникам неограниченное количество отпускных дней. Поскольку специалистам часто приходится перерабатывать в выходные и после окончания рабочего дня, то организации предоставляют шанс взять необходимые им отгулы, чтобы восстановиться.

Стоит отметить, что команды не злоупотребляют этой возможностью, поскольку привыкли работать на результат.

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Как предотвратить выгорание на работе

Синдром эмоционального выгорания касается разных сфер жизни — от личных до профессиональных. Психическое истощение могут вызывать авралы на работе, проблемы в семье и информационное давление, поэтому важно сохранять свои физические и эмоциональные ресурсы.

По Международной классификации болезней (МКБ-11), эмоциональное выгорание не признано заболеванием, однако это серьезный фактор, влияющий на здоровье человека.

Компании внедряют различные программы, чтобы обеспечить сотрудникам достойный work-life-баланс: от свободного графика и возможности брать в офис домашних животных до нерабочих дней по пятницам в летнее время, чтобы больше времени проводить с семьей.

Мы предлагаем коллегам йогу в офисе и организуем корпоративные мероприятия — пятничные неформальные встречи и зарубежные поездки. Раньше мы ездили в Мюнхен и Будапешт, в августе устроили большой корпоратив в Турции.

Переключение внимания

Прежде всего нужно переключать внимание и чередовать разные типы задач. Так, не рекомендуется ставить более пяти рабочих встреч в день, поскольку общение с людьми требует значительных энергозатрат.

Чтобы переключиться и восстановить силы, можно просто прогуляться по коридору офиса или пообщаться с коллегами.

Помогает небольшая разминка: если есть возможность, следует вставать с места и двигаться хотя бы периодически. Стоит помнить, что труд до изнеможения снижает качество вашей работы, в итоге потребуется больше времени на решение задач.

Полезные привычки

На физическом уровне обязательны спорт, массаж и медитация. Йога помогает снизить уровень стресса и справиться с перенапряжением.

В течение дня пейте 1,5–2 литра воды, ежедневно гуляйте на свежем воздухе хотя бы по 15 минут и не злоупотребляйте кофеином и энергетиками. Эти полезные привычки кажутся общеизвестными, при этом многие ими пренебрегают.

Осознание собственных эмоций

Наконец, можно обратиться к психотерапевту или другу, который вас выслушает. Человеку стоит проанализировать ситуации, которые вызывают негативные эмоции, и избавиться от вредных внутренних установок.

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Как вернуть себя в рабочее состояние после отпуска

Вливайтесь в рабочие процессы постепенно. Можно запланировать окончание отпуска на четверг, тогда у вас будут целые выходные, чтобы потихоньку привыкнуть к обычному ритму жизни.

Организуйте задачи по приоритетам. Тут поможет техника тайм-боксинга: необходимо выписать все накопившиеся за отпуск задачи, расставить приоритеты и сделать оптимальное расписание на день. Это поможет почувствовать время и не откладывать дела в долгий ящик.

Если не получается сфокусироваться на одной задаче, то прибегайте к тайм-менеджменту. Так, знаменитая техника управления временем — «Метод помидора» — предполагает, что с помощью глубокой концентрации и коротких перерывов можно увеличить эффективность работы при меньших временных затратах. Промежутки рабочего процесса называют «помидорами», которые отсчитываются с помощью таймера. Один «помидор» равен 30 минутам, из которых 25 минут — рабочее время, 5 минут — отдых. Благодаря строгому чередованию работы и отдыха человек способен быстрее и эффективнее решить накопившиеся задачи.

Важно помнить, что работа не «рухнет» пока вы отдыхаете, но может потерять качество или даже свой смысл для вас, если не делать передышку. Даже любимое дело может превратиться в поток ненавистных задач, если займет все ваше жизненное время.

При этом возможность путешествовать, интересно проводить время с семьей и друзьями, уделять время личным хобби и увлечениям — это именно те конечные цели, для которых вы и работаете.

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