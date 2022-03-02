Санкции против России из-за военной операции на Украине продлятся 10 лет — МИД Великобритании

Санкции Великобритании против России из-за военной операции на Украине продлятся 10 лет. Прогноз о длительности ограничений представлен в меморандуме, который подготовил МИД Соединенного Королевства после введения санкций.

Пояснительный меморандум о длительности санкций против России и ущербе от них для экономики Великобритании подготовил МИД Соединенного Королевства по приказу Ее Величества, говорится в меморандуме.

В документе назван срок, на которой предположительно введены экономические санкции против России.

«[...] в наиболее вероятном сценарии, который предполагает, что меры будут действовать в течение всего периода оценки (10 лет), оценка FCDO (Внешнеполитическое ведомство Великобритании, прим. ред.) показывает, что прямые затраты на бизнес в Великобритании, связанные с санкционными мерами, составят 7,5 млн фунтов стерлингов в год», – говорится в меморандуме.

По оценкам в документе экономика Великобритании понесет ущерб от введенных санкций в размере 285 млн фунтов стерлингов (около $380 млн) ежегодно, что составит более $4 млрд на горизонте 10 лет.

Санкции, которые ввела Великобритания против России в ответ на начало военной операции на Украине, предусматривают в том числе запрет на экспорт части товаров. По оценкам МИД Великобритании, ограничения коснутся 11,8% всего экспорта британских товаров в Россию.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock