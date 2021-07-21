Прототип космического дата-центра российского хостинг-провайдера отправят на орбиту Земли

Прототип космического дата-центра российского хостинг-провайдера RuVDS отправят на орбиту Земли. Во время его работы в космосе специалисты изучат перспективы удобства хранения информации в космосе и обработки данных без передачи на Землю.

Соглашение о запуске подписали на авиасалоне «МАКС» компании Orbital Express («Орбитальный экспресс») – резидент «Сколково», и GK Launch Services (АО «Главкосмос Пусковые Услуги»). Отправку планируют осуществить на ракете-носителе «Союз-2.1а» в 2022 году.

«Для нашей компании это первый запуск, но он имеет важность не только для “Орбитального экспресса”, а для всей сферы коммуникаций. Масштаб идеи космического сервера RuVDS говорит сам за себя, потому уверен, что партнерство на столь передовом направлении станет основой для плодотворного сотрудничества с GK Launch и по другим проектам», – подчеркнул гендиректор «Орбитального экспресса» Никита Парцевский.

Космический аппарат выйдет на околоземную орбиту и проработает там несколько лет. В планах специалистов провести эксперименты, в том числе изучить особенности и преимущества технического решения, а также удобство хранения информации в космосе, обработки данных без передачи на Землю.

«Всего три месяца назад мы анонсировали данный проект, а уже сегодня мы сделали решающий шаг в этом направлении, подписав контракт на коммерческий запуск нашего прототипа космического дата-центра. [...] Хотя компонентная база космического аппарата преимущественно состоит из зарубежных решений, гордость вызывает тот факт, что доставит первый спутниковый дата-центр на орбиту ракета отечественного производства», – отметил основатель и управляющий партнер RuVDS Никита Цаплин.

На данный момент в мире существует лишь несколько частных космических компаний, которые предлагают проекты запуска серверов и дата-центров в космос, сообщили в компании.

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