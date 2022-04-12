Россиянам назвали способ сохранения сбережений

Глава «Росбанка» Илья Поляков назвал россиянам способы для сохранения сбережений в нынешней ситуации. Это помогут сделать вклады и сберегательные счета в рублях, также облигации крупнейших российских компаний.

Поляков также рекомендовал приедерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений, особенно во время динамичных изменений на финансовых рынках, передают РИА Новости.

По данным Банка России, объем средств граждан в российских банках в феврале снизился на 3,5%, или на 1,2 трлн рублей, и составил по итогам месяца 33,5 трлн рублей.

Французская группа Societe Generale объявила о прекращении банковской и страховой деятельности в России. Компания намерена продать свою долю в «Росбанке» российскому «Интерросу» Владимира Потанина.

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