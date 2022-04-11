Экономист назвал оптимальный курс доллара для России

Крепкий рубль невыгоден правительству и бюджету страны, заявил экономист Григорий Баженов. По его прогнозам, Банк России будет стараться держать курс в диапазоне 70–80 рублей за доллар.
Этот уровень является приемлемым, он оптимален для купирования рисков инфляции и поддержания экономической активности, заявил экономист «Ленте.ру».
«Дело в том, что крепкий рубль сегодня тоже представляет определенную проблему для правительства и бюджета, — заявил Баженов. — Очевидно, что по итогам года будет просадка бюджетных доходов в силу замедления экономики и снижения экономической активности, ее надо компенсировать посредством продажи валюты. А значит, крепкий рубль будет бить по доходам бюджета».
По словам экономиста, изначально задача ограничений ЦБ заключалась в том, чтобы остановить серьезное ослабление рубля, а не укрепить его. Теперь, когда регулятор наблюдает уменьшение паники, можно ослабить жесткую монетарную политику и контроль рынка для активизации экономики.
Баженов полагает, что оптимальным будет курс в 70–80 рублей за доллар, в таком коридоре постарается находиться ЦБ.
По данным биржи, доллар и евро выросли на открытии торгов 11 апреля. Курсы иностранных валют увеличились на 6 рублей к предыдущему закрытию. Доллар достигал 82,095 рубля, евро — 88,75 рубля. Рост связывают в том числе с отменой комиссии в 12% на покупку иностранных валют.
Фото на обложке: Unsplash
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